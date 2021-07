Nu är det rennäringens tur

WSPA (World Society for the Protection of Animals) har följt och filmat transport och slakt av renar och menar att dokumentationen visar en hög stressnivå för djuren, skriver TT. Filmmaterialet visar bland annat hur en ren dödas genom att få en kniv stucken i nacken.



WSPA Sverige anser också att skaderisken är stor när behornade renar får stå på trånga slakttransporter. Organisationen avser att skriva till Nordiska ministerrådet och uppmana rådet till handling i frågan om hur renar hanteras vid slakt.



Kritiken mot renhanteringen tillbakavisas av Svenska Samers Riksförbund (SSR). Förbundsdirektören Anders Blom säger till TT att forskning som förbundet bedrivit i samarbete med SLU visar att de flesta renar inte uppvisar några stressymptom.



Undersökningen har gjorts genom att mäta pH-värdet hos djuren. Ett djur som inte stressats har pH 5,8.

- För 15 år sedan låg 30 procent av djuren över det värdet - i dag 8 procent, säger Anders Blom.



Att avliva renar med kniv är en metod som SSR tar avstånd från.

- Den metod som är laglig är slaktpistol, säger Anders Blom till TT.ATL.nu