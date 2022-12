Nötkött pekas ut som klimatbov - igen

Nötkreatur behöver 28 gånger så mycket land och elva gånger så mycket vatten jämfört med produktion av griskött, kyckling, ägg och mejeriprodukter, rapporterar BBC News.

Uppgifterna kommer från en studie som presenterats i Proceedings of the National Academy of Science.Att nötkött har större påverkan på miljön än annan boskap är känt sedan länge, men forskarna bakom rapporten hävdar att det här är första gången som skillnaden kvantifierats på det här sättet.– Det enhetliga resultatet och dess omfattning är nytt, unikt och viktigt, säger professor Gidon Eshel vid Bard College i New York till BBC.Forskningsrapporten bygger på uppgifter från USA:s jordbruksdepartement från åren 2000 till 2010. Forskarna har blöand annat beräknat den mängd resurser som krävs för allt foder som konsumeras av produktionsdjur.Neräkningarna omfattar bland annat hö, ensilage och utsläpp av växthusgaser.