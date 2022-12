Norska bönder överens med regeringen

Till en början krävde bondeorganisationerna 950 miljoner norska kronor, vilket innebär en ökad intäktsmöjlighet om 24 200 norska kronor per år och person. Bland annat krävde organisationerna prisökningar på jordbruksprodukter och framför allt för att få en förbättrad ekonomi för spannmålsodlarna. Efter flera veckor långa förhandlingar kunde parterna enas i fredags. Regeringen i form av Høyre och Fremskrittspartiets ursprungliga erbjudande låg på 90 miljoner kronor. I det senaste budet hade det ökat till 400 miljoner kronor, vilket ger ökade intäktsmöjligheter för bönderna på 13 000 kronor per år. "Acceptabelt" "Vi gick in i detta med en önskan om att få till ett avtal som gagnar bonden och norsk matproduktion. Det har varit konstruktiva förhandlingar och nu har vi fått fram ett resultat som vi anser är acceptabelt, säger Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i ett pressuttalande.I regeringens första bud föreslogs ett minskat antal mjölkkvotregioner, men det förhandlade bondeorganisationerna bort av rädsla att det skulle leda till en centralisering av mjölkproduktionen.