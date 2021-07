Norsk uppfinning ger fler dräktiga kor

I dagsläget räknar man med att perioden då det går att inseminera en ko med lyckat resultat endast är cirka 18 timmar. Med den norska uppfinningen har den perioden förlängts till två dygn, skriver tidningen Nationen.



Något förenklat kan metoden förklaras med att tjurspermierna bakas in i ett slags gelé som sedan frigör några i taget under en längre tid. På så vis sparar de inkapslade spermierna energi och överlever längre. Chansen att spermierna frigörs i rätt tid för att nå fram till ägget ökar därmed.



Metoden har tagits fram av företaget Geno som ägs av 13 000 norska bönder i samarbete med forskningsinstitutet Sintef i Trondheim.

Det första genombrottet kom 2007 men först två år senare, under hösten 2009, kunde metoden testas i större skala. Resultaten ser väldigt lovande ut, skriver Nationen.



Till en början deltog även Norsvin i projektet. Men eftersom suggor insemineras med färska spermier gick metoden inte att använda på grisar. Förhoppningen är dock att det ska vara möjligt att ta fram en liknande metod även för gris och andra djurslag. ATL.nu