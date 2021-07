Norrskog höjer virkespriserna

I ett pressmeddelande skriver företaget att en stabilare konjunktur med ökande efterfrågan från trä- och massaindustrin ger utrymme för prishöjningen.



Priserna på talltimmer höjs med 25 kronor per m3fub (fastkubikmeter under bark).

Grantimmerpriserna höjs med 35 kronor.



Även premierna för trakter med bra vägar och mark som kan avverkas vid sämre bärighet höjs kraftigt tills vidare.

Baspriset på barr- och granmassaved höjs med 15 kronor per m3fub till 308 respektive 320 kronor. ATL.nu