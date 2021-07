Norrmejerier planerar sälja mer mjölk söderut

Från och med den första november ska Norrmejerier börja sälja mjölk, fil och grädde i dagligvaruhandeln i Örnsköldsviks kommun.



Norrmejerier har tagit över 15 miljoner kilo, motsvarande 75 procent, av mjölken som produceras i kommunen - och som tidigare levererades till Milko. Sedan början av 2008 är det många mjölkbönder som har sökt sig till Norrmejerier. Så många att mejeriet inte kan ta emot fler.

- Vi har i dag en ganska lång väntelista. Om vi ska ta in fler måste vi balansera det mot en bra avsättning, säger Herbert Nyman, ordförande för Norrmejerier.



Att bönderna hellre vill leverera till Norrmejerier beror på att de har ett högre mjölkpris än Milko, trots att mjölkhandslaget gått igenom.

- Fortfarande har vi ett väsentligt högre avräkningspris, säger Herbert Nyman.



Han vill inte säga vad de betalar sina bönder, men en av de leverantörer som ATL har pratat med får 3,22 kronor per kilo mjölk. Även i övriga Ångermanland har några mjölkproducenter gått över till Norrmejerier. Totalt har mejeriet tagit över mer än 20 miljoner kilo mjölk som tidigare levererades till Milko.



Norrmejerier har sedan några år levererat mjölkprodukter till kommun och landsting i Örnsköldsvik men hoppas nu att alla butiker i Örnsköldsviks kommun ska erbjuda deras färskvaror. Om det blir så återstår att se. Förhandlingarna är inte klara och åsikterna mellan handlarna i Örnsköldsvik går isär. Joakim Östman som är butikschef på ICA Supermarket i centrala Örnsköldsvik tänker inte byta ut Milko.

- För oss är det inte ett alternativ. Det är inte lönsamt för oss, säger han.



På ICA Nära i Långviksmon lutar de åt att ta in Norrmejeriers produkter och på ICA Supermarket i Husum har de inte bestämt sig. Butikschef Håkan Byström kommer att avvakta.

- Vi vet ju vad vi har och vi vet inte vad vi får, därför är man kanske inte beredd att gå ut första dagen och göra något, säger han. Tove Nilsson