Norrmejerier klart i topp

Norrmejerier liksom deras leverantörer lever ett tämligen behagligt liv i den norra utkanten av ett Mjölkeuropa som annars kännetecknas av pressade mjölkpriser och stenhård konkurrens.



Arla Foods blev rikstäckande 2009 men förmådde inte att rubba den starka position som Norrmejerier åtnjuter på sin marknad och bland de norrländska konsumenterna.



Enligt ATL:s prisjämförelse för 2009 (se grafiken och förklaringar i bildtexten) kunde Norrmejerier under Bo Rasmussons ledning betala 3,42 kronor per kilo mjölk till leverantören.

Därutöver fick leverantören ett Norrlandstillägg på allt mellan 9 öre och drygt en krona per kilo beroende på ort. Producerade man dessutom ekomjölk kunde man lägga på ytterligare 1,30 kronor per kilo.

En ekoleverantör i det stödområdet som har högst stöd skulle därmed kunna uppnå det nästan svindlande priset på sin mjölk på 5,79 kronor, vilket måste sägas göra landsändan till "a land of milk and money".



Bo Rasmusson förklarar själv den goda betalningsförmågan med det starka stödet från konsumenterna, en tydlig strategiplan och god kostnadskontroll.



Två av dessa parametrar kan ledningarna påverka själva i hög grad. Konsumenternas förtroende kan vara svårare att fånga och kräver en tydlig och säljande marknadsföringsstrategi. Skånemejerier vann för sin del de skånska konsumenternas hjärtan i kriget mot Arla Foods, men ansträngningarna ledde inte till något avtryck i avräkningspriset. Med 2,84 kronor per kilo utbetalt hamnar Skånemejerier sist av de fem största mejeriföreningarna.



Året var sannolikt exceptionellt för skåningarna med stora svängningar i efterfrågan, som stressade produktions­apparaten.

Det pris Skånemejerier betalar till sina splitleverantörer ligger också sannolikt över både den egna noteringen och Arla Foods utbetalda pris på 2,95 kronor, ett pris som bäst av alla speglar den internationella mjölkkonjunkturen 2009.

Falköpings notering, däremot, räcker gott och väl till att ge leverantörer i andra föreningar argument för att hoppa över till Falköping, och vd Thomas Andersson har hittills i år räknat in drygt 20 nya leverantörer.



Falköpings brutna räkenskapsår gör dock att lite av de högre priser som rådde 2008 lyfter föreningens pris. Enligt Svensk Mjölk låg snittpriset på 3,50 kronor 2008. Snitt var 3,06 kronor/kilo bland de fem största mejerierna i ATL:s jämförelse för 2009.



Milko lyckades väl med sin landskapsmjölk, vilket enligt föreningen hittills gett medlemmarna 26 miljoner kronor extra. Man hade också störst invägning av ekomjölk med en merbetalning på 1,30 kronor per kilo under 2009.

Men den höga ekomjölksproduktionen kan inte sägas ge avtryck i ett högre medel-avräkningspris för leverantörerna. Anna Rosenberg