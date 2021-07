Norrmejerier höjer priset

- Det är glädjande att vi nu kan höja betalningen till bönderna som har haft det tufft en längre tid säger Henrik Wahlberg som styrelseordförande för Norrmejerier i ett pressmeddelande.



Han påpekar att det är viktigt att ge de norrländska mjölkbönderna arbetsro att kunna driva och utveckla sina mjölkföretag vidare så att Norrmejerier kan fortsätta att ge konsumenterna den norrländska mjölk de så gärna vill ha.



Mjölkinvägningen har under årets första fyra månader legat något under budget och en viss oro för råvarubrist finns hos Norrmejerier efter den bristsituation som rådde hösten 2009. Därför är en höjning av mjölkpriset till bonden extra viktig just nu för att stimulera en ökad mjölkinvägning. Det är möjligt att genomföra höjningen eftersom priset på mjölk höjs i handeln, skriver Norrmejerier i pressmeddelandet.

ATL.nu