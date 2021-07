Norrman förlorar jobbet till självkörande lastbil

Diesel vs El

Olle Gelin, forskare på Skogfors, har räknat på diesel kontra el. Om en skördare går åtta timmar om dagen i 250 dagar per år, ligger bränslekostnaden på 474 000 kronor per år om dieseln kostar 15 kronor per liter. Årsförbrukningen för en skotare kostar 384 000 kronor. En eldriven skördare som förbrukar lika mycket energi skulle med en elkostnad på 1 krona per kilowattimme kosta 140 000 kronor på årsbasis. En skotare 112 500 kronor.