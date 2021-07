Norra Skogsägarna höjer virkespriserna

Bland annat höjs grundpriset på massaved med 50 kronor per kubikmeter fast under bark (m3fub) till 350 kronor/m3fub.



ATL:s simulering av prislistan Luleå kust visar att virkesvärdet vid en slutavverkning höjs med 40 kronor fastkubiken till 504 kronor för tall och 409 kronor för gran.



Enligt Norra Skogsägarna innebär onsdagens prishöjningar, inkluderat premier och andra tillägg, att det samlade priserbjudandet för en mix av timmer och massaved att föreningens samlade priserbjudande är uppe i "all time high", det vill säga högre än under rekordåret 2008.

- Det går bra för Norra Skogsägarna och vi behöver råvara till vår nya såglinje i Kåge, säger Mats Boström, virkeschef vid Norra Skogsägarna, i en kommentar.



Norra Skogsägarna konstaterar dock att marknaden på sågade trävaror är mycket osäker och att det därför är omöjligt att bedöma hur länge virkespriserna kan ligga kvar på den högre nivån.



Enligt ATL:s analyser av virkespriserna i Norrbotten betalar Billerud lista mest, 527 kronor fastkbuken för tall och 436 för gran. ATL.nu