”Norge värnar släktgårdarna – Sverige bör ta efter”

Bolagsförbudet brukar främst motiveras med att inte globala pensionsfonder eller främmande makter ska köpa på sig massa mark i Sverige, med katastrofala följder för såväl levande landsbygder som rikets säkerhet. Men bolagsförbudet ser även till att lantbrukaren med mjölkproduktion i mellanbygden ska ha en chans att expandera, och att inte all mark i området ska sugas upp av skogsbolag som nästan alltid kan betala mer för marken på grund av förmånlig skattelagstiftning.

Så om Norge har en massa lagar som på olika sätt ska värna det lokala och långsiktiga jordägandet har Sverige bara jordförvärvslagens bolagsförbud. Men nu är även det hotat.

Jordförvärvslagens intentioner kan inte längre följas, larmar landets länsstyrelser i en gemensam skrivelse till regeringen. Läget beskrivs vara akut.

Det som sker är att allt fler försöker runda lagen. Hitta kryphål i den för att få över mark i bolag.

ATL avslöjade förra året att det gick att kringgå jordförvärvslagens krav på förvärvstillstånd genom att reglera in jordegendomar i småhusenheter inför köp. På det sättet kom inte förvärven upp för granskning av myndigheterna. Lagen är sedan dess ändrad, men nu oroas länsstyrelserna av nästa sätt att runda lagen – att det går att testamentera mark till bolag utan krav på förvärvstillstånd.

Då många köper skog som investering och med idén att kunna lämna den vidare till nästa generation i arv kan det vara attraktivt att gå ett steg till och testamentera marken till ett aktiebolag. För genom att få in marken i ett bolag ökas värdet på skogen med omkring en tredjedel.

Länsstyrelserna har under senare tid fått in allt fler frågor om just det här upplägget. I skrivelsen till regeringen står:

”Då lagens intentioner inte bedöms kunna upprätthållas så anser länsstyrelserna det är av stor vikt att en ny utredning tillsätts snarast i syfte att klargöra om en inskränkning är möjlig att genomföra rörande rätten för juridiska personer att behålla egendom som förvärvats genom testamente.”