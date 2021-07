Nordic Sugar: betorna har utvecklats bra

Företaget räknar med en total sockerproduktion i de fyra länderna på nära 811 000 ton.



Resultatet från den andra skördeprognosen indikerar en rotskörd i Sverige på 58,2 ton betor per hektar och en sockerhalt på 15,3 procent. Det ger en sockerskörd i Sverige på 8,88 ton socker per hektar (genomsnittet för de senaste fem åren är 9,90). Det ger Sverige en tredjeplats bland Nordic Sugars fyra produktionsländer.



Litauen toppar med en sockerskörd på 9,97 ton socker per hektar medan Danmark tar en andraplats med 9,55 ton per hektar. Finland ligger på 6,76 ton per hektar.

Planerad kampanjstart för Örtofta sockerbruk är 21 september.ATL.nu