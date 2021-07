Nor 98 på skånsk gård

Eftersom Nor 98 - eller atypisk scrapie som den också kallas - numera inte anses smitta utan bara uppstå spontant hos gamla individer, behöver andra fårägare i trakten inte vara oroliga.



Men eftersom Jordbruksverket efter fyndet är förpliktigat att utöka sina provtagningar på djuren under de kommande två åren kommer fårägaren på gården inte att få sälja några livdjur under den tiden.

- Djurägaren själv är inte så bekymrad över detta, han säljer ändå inga livdjur, säger Lena Hult, veterinärinspektör på Jordbruksverket, till ATL.nu.



På den aktuella gården finns omkring 540 får. Alla individer över 18 månader måste nu provtas efter slakt, en provtagning som främst görs i forskningssyfte. Nötkreaturen som också finns på gården påverkas inte av restriktionerna.Anja Thorsén