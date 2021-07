Nöjda vinnare - väntade med att prissäkra

Årets skörd av höstraps blev en besvikelse på Bäckens gård i Dalsland. Resultatet på runt 2,5 ton per hektar är bland den sämsta skörden Per-Olof Hilmér och hans fru Karin varit med om. Däremot lyckades de pricka in rätt priser i år.





Stod emot erbjudanden

Väntar lite till

Normalt sett sprider de ut säljtillfällena under året för att vara med i både upp och nedgångar. Men i år hade de is i magen och stod emot säljerbjudanden hela våren.- Mycket talade för att priserna skulle gå upp och det gjorde de ju också, säger Per-Olof Hilmér.Den 14 juli säkrades den första posten av årets skörd till ett pris på 334 kronor per deciton för leverans under skörden. Det var betydligt mer än de runt 290 kronorna som erbjöds under våren.Kort därefter såldes ytterligare en tredjedel av skörden för leverans i december.Nu återstår den sista tredjedelen som ligger i lager på gården.Per-Olof och Karin Hilmér avvaktar något med försäljningen för att se om priserna går upp ytterligare.I augusti sådde de 60 hektar höstraps och börjar nu snegla på betalningen för nästa års skörd.Eftersom priserna är attraktiva kommer de troligen att prissäkra en liten del under hösten. Men det mesta väntar de med för att se hur grödan utvecklar sig till våren. Malin Eborn