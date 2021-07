Nöjd vd på Lantmännen vill sparka fler

Kostnadsbesparingarna både inom varuflöde och på tjänstemannasidan är det som i första hand har drivit fram ett bättre resultat. Man har till och med lyckats sänka kostnaderna något tidigare än planerat.

-Väldigt lite beror på ökad efterfrågan eller starkare konjunktur, säger Lantmännnes vd Per Strömberg.

Bara på maskinsidan syns vissa tecken på en förbättrad konjunktur. Således är Lantmännens förbättrade resultat en konsekvens nedskärningar. Över hundra personer har till exempel fått lämna lantbruksdivisionen.





Hårt ansatt

Fler nedskärningar

Vid Lantmännens stämma i maj var styrelsen hårt ansatt av kritiker som ville kunna ge tuffare ägardirektiv. Man talade bland annat om att man ville se ett helårsresultat på en miljard kronor och att avkastningen på det egna kapitalet ska uppgå till 10 procent. Nu redovisar koncernen ett resultat efter finansnetto första halvåret 2010 på 388 miljoner kronor jämfört med minus 5 miljoner kronor första halvåret 2009. Avkastningen på det egna kapitalet uppgår första halvåret till 5,9 procent jämfört med 0,9 för samma period i fjol.Det är fortfarande en bit kvar till ägarnas krav är uppfyllt.-Vi lämnar inga prognoser, men tittar du på rullande 12 månader så har vi en resultatnivå som ligger runt 700 miljoner kronor. Vi är på god väg att klättra mot de nivåerna, säger Per Strömberg.Vid stämman redogjordes för att målet om tio procent i avkastning på eget kapital och en miljard i vinst skulle uppnås 2013.Tyder det här resultatet inte på att ni eventuellt kan komma i mål tidigare?-Det är det här vi har kommunicerat och det jag förhåller mig till, säger Per Strömberg.Fortsatta nedskärningar är planerade. Totalt ska 400 personer lämna koncernen. Hur många som får gå inom division lantbruk är inte officiellt. Men Per Strömberg konstaterar att man ska spara ytterligare 118 miljoner kronor inom den lantbrukskooperativa verksamheten.-Det innebär att ett väsentligt antal människor kommer att få lämna.Nedskärningsprogrammet som Per Strömberg hänvisar till ska varagenomfört vid årsskiftet så att man uppnår full konkurrenskraft 2011. Dan Birgerson