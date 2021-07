Nina Modigs bästa tips: Bli kvitt dina tidstjuvar i fyra steg

1. Fokusera på rätt resurs. Fundera på vilken resurs som du vill få ut mer av. Vill du få högre beläggning på dina fordon? Vill du uppnå större ekonomisk trygghet?

2. Ta reda på ditt nuläge. Avsätt någon dag och logga noggrant hur ni arbetar i dag för att skapa en tydlig bild.

3. Förbättra det du redan gör. Använd befintlig utrustning, kunskap och personal. Fundera på hur ni kan förbättra era processer och bli kvitt era tidstjuvar.

4. Inspiration. Om du har svårt att på egen hand se hur du kan förbättra dina flöden i verksamheten så ta kontakt med en kollega eller granne. Be att få komma förbi och se om ni kan utbyta idéer, tankar och funderingar.

Tänk på det här

Små skillnader ger stor effekt. Om du spar in tio minuter arbetstid per dag eller en timmes arbetstid per vecka så har du under ett år sparat ihop till en hel ”extra” arbetsvecka.

Läs- och poddtips:

Nina Modig: Bättre Logistik helt enkelt: Effektivare flöden utan tidstjuvar och flaskhalsar (Roos & Tegnér, 2019)

Nina Modig gör också podden ”Logistikpodden” tillsammans med Per Olof Arnäs. Finns där poddar finns.

I december handlade podden om väderutmaningar inom skogsbruket.

Det finns också ett avsnitt om logistik i lantbruket.