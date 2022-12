Tröskmodellen CR 10.90 lanserades så sent som i juli och fick i veteskörden visa vad den gick för.

653 hästkrafter

På ett fält i Lincolnshire i Storbritannien maxade tröskan 135 ton i timmen och höll ett snitt på 99,7 ton. De aktuella fälten gav i snitt 9,95 ton per hektar, skriver CNH i ett pressmeddelande.Skärbordet var på 13,7 meter och man använde gps och autostyrning med en precision på en till två centimeter.CR 10.90 byggs i Belgien och har en motor på 653 hästkrafters maxeffekt. Bränsleåtgången under rekordskörden landade på 1,12 liter diesel per skördat ton.