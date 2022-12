New Holland storsatsar i Sverige

"Vi har fullt fokus på att etablera det nya svenska New Holland-återförsäljarnätverket. Förhandlingar pågår för närvarande med flera återförsäljare som representerar viktiga strategiska platser i hela landet; NH säljare i det formella distributionsnät, samt konkurrenskraftiga återförsäljare beaktas", säger Joost Vannieuwenborgh, Business Manager Danmark & Sverige, i ett pressmeddelande.

De företag som valt att sluta avtal med New Holland är Häggbergs Traktor och Maskin AB samt Agripro AB.Häggbergs kommer att representera New Holland i Motala, Norrköping och Kisa och Agripro kommer representera New Holland i Örebro och Flen.Förhandlingar med fler återförsäljare pågår."Från och med oktober 2015 räknar vi med att vara i full drift på den svenska marknaden med ett heltäckande nätverk på plats."