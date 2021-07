New Holland breddar redskapsutbudet

New Holland börjar erbjuda delar av italienska Maschio Gaspardos redskapsutbud. Erbjudandet omfattar i första hand tallriksharvar och alvluckrare, som kommer att säljas under New Hollands varumärke med start nästa år, och som är byggda för traktorer upp till 300 hästkrafter.