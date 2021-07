Biogastraktorn skjuts upp

New Holland som, av allt att döma, har kommit längst i sina ansträngningar, har drabbats av produktionsproblem i Coronakrisens spår, och nu har hela lanseringen blivit framflyttad till andra kvartalet 2021, skriver Landbrugsavisen , som i sin tur citerar holländska medieuppgifter.

Gasdriven T6

Produktionsproblemen ska framför allt bottna i att traktorfabrikerna tvingades stänga ner i våras, som en följd av att många underleverantörer ställde in sina leveranser. Det har i sin tur gjort att New Holland har fått styra om i sin produktion, för att komma i kapp med andra produktionsåtaganden. Förhoppningen vad tidigare att de första gasdrivna T6:orna skulle levereras ut till kunderna under 2020.