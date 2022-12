Nej till skyddsjakt på Ljusdalsvarg

Anmälningarna gäller bland annat de vargar som den 22 september rev ihjäl nio får i en hage där rovdjursskyddande stängsel fanns. Trots en väl tilltagen spänning på 6300 V tog sig vargen genom stängslet enligt anmälaren.

Ytterligare ett par anmälningarna har kommit in till Länsstyrelsen angående vargattacker i området. Länsstyrelsen konstaterar också att två vargar har skjutits i området under de senaste veckorna, en under älgjakten då den jagade en älghund och den andre i en fårhage då den attackerade sju får.Bägge fälldes med stöd av paragraf 28 i Jaktförordningen men Länsstyrelsen menar att en av vargarna var genetiskt viktig och att det ska beaktas i ärendet och avslår begäran om skyddsjakt.Länsstyrelsen anser inte skyddsjakten "som en lämplig lösning i paritet med orsakade skador" men poängterar att "man inte anser att andra lösningar än de vidtagna är att begära av sökande och att Länsstyrelsen ser allvarligt på problematiken med angripna hundar och uppkomna skador på tamdjursbesättningar."