Nej till kommunalt veto mot uranletning

Trots att flera centerpartister i motioner krävt just ett ökat lokalt inflytande över uranprospektering samt tillståndsplikt för provborrning av uran så röstade bara två centerpartister för samma linje under torsdagens omröstning. Även den politiske vilden Göran Thingwall valde regeringens linje. Per Åsling valde som ATL rapporterade tidigare idag att inte rösta alls.



En socialdemokrat röstade också av misstag med regeringen som därmed vann med fem rösters marginal.ATL.nu