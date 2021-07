Negativ rapport väntas från IGC

Vete

Raps

Sojabönor

Gris

Potatis

Novemberterminen fortsatte upp till 183.50 euro per ton, men stängde veckan under den viktiga nivån 180 euro. Det här priset är antagligen en bra nivå att sälja vete på.Vi noterar att International Grains Council kommer med sin månadsrapport på torsdag. IGC har en ovana att börja skördeprognosen lågt på våren och sedan skriva upp den vartefter. Gissningsvis kommer det att komma en för marknaden negativ rapport. Man gör nog bäst i att ta allt som kommer från IGC med en stor nypa salt, men det förhindrar inte att rapporten kan ha ett visst genomslag på priserna.Franska och tyska bönder ger sig nu ut i tröskorna och i veckan, kanske redan på måndag kommer det att komma rapporter på kvalitet och hektarskörd. Tänk om det inte är så illa som alla tror?Anomalin i Matif-marknaden kvarstår. Medan Chicago har ett fint och jämnt prissatt contago (konsekutivt högre terminspriser), har vi backwardation efter maj 2011 på Matif. Man skulle kunna tolka det som att världsmarknaden får ett större utbud 2011, men vi ser inte det på Chicago. Man kan sälja Chicago dec 2011 och köpa t ex maj 2011 och köpa Matif nov 2011 och sälja Matif maj 2011. Ett bättre läge att tjäna pengar, än så här kan det knappast bli.Trångt i dörren blev det, när spekulanterna köpte tillbaka ytterligare drygt 21,000 kontrakt i Chicago. Jag har tidigare påpekat att det finns en kursdrivande latent kraft i den stora nettosålda positionen. Nu börjar den spekulativa positionen te sig mer "normal", med 23,291 nettosålda kontrakt. Spekulanterna har dock legat helt snett genom hela den här kraftiga prisuppgången.Vi har nått 180 euro per ton på Matif. Det är dags att kamma hem vinsterna och vänta på ett billigare pris att köpa på igen.Om du ska prissäkra nästa år; Sälj Chicagoterminer och valutasäkra samtidigt.Rapsterminerna på Matif steg marginellt i veckan med 1%.Kvoten för raps/vete visar att premien för raps är nere på samma nivå som i slutet av förra året, trots prisuppgången på raps.Sojabönsterminerna var oförändrade längs hela kontraktslistan, men sojamjölet backade med 3%. Sojamjölet gav så tillbaka uppgången veckan innan.Priset på sojabönor börjar närma sig 10 dollar/bsh och där väntar antagligen brasilianska och nu även alltmer amerikanska bönder.Kina kom dock tillbaka in på marknaden, och tog 175,500 ton sojabönor för leverans den 1 september. Ytterligare 175,000 ton gick till "unknown", vilket brukar betyda Kina. Efter den här affären uppgår försäljningen till Kina av ny skörd till 4.83 mt, vilket är 42% mer än förra året och 88% av all försäljning av ny skörd.Brazilian Association of Grain Exporters (BAGE), rapporterade att exporten från landet kan nå rekordhöga 30 mt i år. Kina väntas importera 48 mt fram till den 30 september.Kvoten mellan SX0/CZ0 som förra veckan visade att sojabönor var billiga i förhållande till majs, är efter den här veckans prisnedgång i majsen, mindre till sojabönornas fördel. Sojabönor börjar bli dyra i förhållande till majs igen.På Dalianbörsen i Kina kostar en bushel sojabönor 15.23 dollar. På CBOT kostar den 9.82 dollar. Just nu är kvoten S X0 / Dalian (i dollar) = 66%Detta stora premium för sojabönor i Kina speglar att Kina är ett stort importland. Vi ser att premien i Kina var som störst i slutet av januari, men också att den senaste veckan har premien återigen ökat.Lean hogs steg de tre sista dagarna av veckan, i fredags med stöd från rapport från USDA. Den visade att lagren av fläskkött minskat med den största minskningen på 14 år. Lagren av fryst kött föll med 29% i juni jämfört med för ett år sedan. Produktionen i USA var också 3.5% lägre än för ett år sedan. Den här bristen på protein hjälper upp priserna på nötkött också. Lagerhusen i USA håller också 14% mindre nötkött än för ett år sedan (375.3 miljoner pund).Lean hogs har ur ett tekniskt perspektiv fritt upp till 75 cent för december och den bästa gissningen är nog att priset fortsätter uppåt.På Eurex var det blandad kompott. Det närmaste kontraktet, augusti, steg, medan september och oktober föll.På Eurex handlas process-potatis, i euro per deciton.Priset noterade kontraktshögsta och då fortsatte priset upp till 24 euro per dt! Potatis är alltså året mest lönsamma tillgång, upp 77% sedan förra året. April 2011 har stigit från 10 euro per dt, till 24 på ett år.Torbjörn Iwarson