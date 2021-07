Nedgång på Matifbörsen

Matif:s novembertermin handlades upp kraftigt till 223 € på förra veckans WASDE rapport som visade lägre utgående lager. Därefter har europeiskt kvarnvete fallit långsamt ner till 214 €. Marknaden har tolkat att WASDE rapporten inte var så illa egentligen, i alla fall inte för vete.

Arealen sådd med höstvete i USA har rapporteras ha ökat med 3-4 mijoner acres.

Vete har sedan i somras handlats i spannet 200 till 235 euro. Vi tolkar det som att den sidledes rörelse vi nu ser är en "distribution", dvs de som varit långa sedan innan sommaren säljer successivt av till köpare som är oroliga för ytterligare uppgång. Detta skulle alltså kunna vara en "toppformation".

Vi får rapporter om att investerares intressen har flyttats från vete till majs och nu slutligen till soja.



Maltkorn

Medan vetepriset har backat i veckan, ligger maltkornet kvar på en hög nivå, i samma intervall som förut, 220 - 240 euro per ton.



Raps

Rapsterminerna på Matif låg kvar oförändrade, på hög nivå, strax under 390 euro. Det är sojamarknaden som har eldat på underifrån, men det finns uppenbarligen många säljare på 390 euro-nvån. Jag skulle inte hålla det uteslutet att pressen från sojamarknaden gör att säljarna på 390 i rapsmarknaden får ge vika. 400 euro skulle då vara lätt inom räckhåll.

Än så länge har dock inte priset de facto gått över - så än så länge måste vi ha kvar vår negativa syn - men den ändrar sig så fort vi får ett brott uppåt över 390 euro (dvs 395 eller så).



Sojabönor

Novemberkontraktet på CBOT steg med 4 procent i veckan till 1185 cent/bu.

Sojan har handlats upp starkt under veckan efter fredagens WASDE rapport. Export inspections ligger för säsongen på 107 mbu, vilket är upp 62 procent där Kina tagit 42 procent. Efterfrågebasen stärks alltså kraftigt.

Vi får rapporter om att en amerikansk jordbrukare har 42 procent bättre inkomster på att så majs jämfört med soja just nu, vilket gör att arealen soja kommer minska och det sätter ytterliggare fart på priset. Vi har också bomullspriser på 140-årshögsta.

Argentinas sådd har precis börjat, men Brasiliens ligger efter pga torrt väder. Väderfenomenet La Niña utgör ett reellt hot mot produktionen i Brasilien.

Utgående lager för USA för 2010/11 ligger nu antagligen på 150 mbu, även med perfekt sydamerikanskt väder - vilket vi inte tror på givet La Niña.

Jag har rekommenderat köp under några veckor och ligger kvar inför vidare uppgång.



Majs

December-majs steg hela 7 procent till 563 cent under veckan.

Majsen har gått superstarkt efter WASDE rapporten förra veckan.

Majsen har stängt över fem dollar varje dag och ligger nu "farligt" nära sex dollar. Lagren i USA ligger på 15-årslägsta nivå. Globala lager - inklusive i Kina tycks vara på väg mot de lägsta nivårna sedan "the great grain robbery" 1972/73, när Sovjetunionen i hemlighet köpte upp 30 procent världsmarknaden på spannmål pga torka i Ryssland.

Vi upplever att en del av det investerarintresse som vete tidigare erfor nu flyttats till majs och soja.

Vi har ett "gap" i kursdiagrammet och marknader tycker ofta om att "stänga" sådana, därför vore det inte otänkbart med en rekyl ner mot 525 cent igen, men det torde i så fall vara ett köptillfälle.



Gris

Gristerminerna med avräkning i december sjönk med 8 procent i veckan och ligger nu på 69 cent per pund. Prisfallet på gris är helt fokuserat till decemberkontraktet, de längre terminskontrakten är i oförändrade eller till och med upp lite.

Priset på gris har fallit senaste dagarna vilket går helt emot de stigande foderpriserna.

Vi ser fortsatt att senaste skördesäsongens höga spannmålspriser kommer att driva köttpriserna uppåt då produktionskostanden blir högre på grund av högre foderpriser. Tidigare hade vi bara höga priser på brödvete men nu har även majs, soja, rapsmjöl och solrosfrö som är en viktig foderråvara stigit kraftigt. Vi tror att senaste fallet erbjuder ett bättre läge att komma in. Torbjörn Iwarson