Nederländsk splittring pressar tomatpriset

Viktigaste orsaken är splittringen i Nederländerna. Aldrig har de holländska odlarna med drygt 1650 hektar tomater varit så oeniga som nu.



2010 började bra. Men tredje veckan i maj sjönk priserna och sedan dess har raset bara fortsatt. Nu kostar ett kilo normalstora 40 - 50 cent. Priset på cocktailtomater är dramatiskt; 30 cent per kilo vilket är långt under produktionskostnaderna.





Mycket lågt pris

Framtiden

- Trots att produktionen i södra Europa är liten, skörden misslyckad i östra Europa och produktionen i resten av länderna är normal, är priset mycket lågt, säger Bert Stas, talesman för Mechelse Veiling, Belgiens största auktion.De holländska odlarna, som dominerar tomatmarknaden i norra Europa, är fördelad på 22 olika producentorganisationer. De får nu inte bara skulden i Belgien utan också bland de inhemska odlarna.Efter katastrofåret 2009 inledde flera av producentorganisationerna överläggningar. Den senaste veckan har samtliga strandat. Coforta (f d The Greenery) som är störst med en omsättning på 1,6 miljarder euro förhandlade först med Versdirect.nl och sedan med Best Growers Benelux (BGB). Det senare sprack därför att BGB huvudsakligen säljer till Haluco, som liksom Everfresh i Helsingborg ingår i Total Produce.Inte heller Zon och Fruitmasters, som skulle kommit upp i en gemensam omsättning på en halv miljard euro per år, kunde enas om en gemensam försäljningsstrategi.- Trädgårdsnäringen måste tänka noga över sin framtid, sa Fruitmasters styrelseordförande.Det måste komma ett svar på handelns ökande makt. LTO, som företräder producenterna och grossistorganisationen Frugi Venta, var djupt besvikna. Ewa Wildmark