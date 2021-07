Nedåt för majsen, uppåt för rapsen

Vete

Matif:s novembertermin rusade upp efter USDA-rapporten, men vände tillbaka ner efter några timmar. Besvikelsen fick priset att falla ner genom stödlinjen och generera en teknisk säljsignal.

USDA fortsatte att visa en försämrad situation för vete men ingenting var så anmärkningsvärt att det drev priset från rådande höga nivåer där marknaden redan tagit höjd för dåliga nyheter.

Utgående lager fortsatte att sjunka till 172,51 ner från 174,66 i oktoberrapporten. Den stora förändringen var ökad konsumtion i Kina för djurfoder efter att substituten blivit så dyra och majs en bristvara.

Vi har nu återigen en säljrekommendation, därför att priset föll ner genom stödet på ca 216 räknat på januariterminen på Matif.



Raps

Rapsterminerna på Matif steg till över 400 euro per ton för november 2011. Marknaden för rapsfrö har nu lämnat det intervall av konsolidering som priset befann sig inom under hösten, men vid 420 euro / ton fanns det uppenbarligen säljordrar på vänt.



Sojabönor

Januarikontraktet på CBOT steg svagt med 0,7 procent i veckan till 1306 cent, innan fredagen kom. På fredagen stände handeln "limit down".

USDA överraskade marknaden med att sänka avkastningen i USA för sojabönor från förra månadens 44,4 bushels per acre till 43,0 denna månaden. Analytiker väntade sig faktiskt en liten ökning, och det resulterade i en sänkning med 33 miljoner bushels för soja. Sänkningen ger stöd åt priset.



USDA ökade produktionen i både Argentina(2 Mt mer än oktober till 52Mt) och Brasilien (0,5 Mt mer än oktober till 67,5 Mt). För båda dessa länder är ändock nivåerna lägre än under förra året - Argentina med 4,5 Mt och Brasilien med 1,5 Mt, det betyder att färre bönor kommer att vara tillgängliga under perioden mars-april vilket kommer skapa fortsatt efterfrågan på amerikansk export.

Sojas prisutveckling hänger nu mycket på Sydamerikas skörd och problem där kommer inte att stå i harmoni med den växande kinesiska sojaimporten eller de resterande amerikanska lagren.



Majs

December-majs föll 5,6 procent till 554 cent under veckan.

Om det var något som inte överraskade i USDA rapporten så var det sänkningen av avkastningen för amerikans majs. Novemberestimaten är ner 1,5 bushels/acre till 154,3 bushels/acre. Det var hursomhelst "spot on" analytikers förväntningar och orsakade inget rabalder. Nu är majsskörden i det stora hela färdig i staterna och ingen ytterliggare sänkning i avkastningen är att vänta.

Produktionsminskningen blev helt avhängig den lägre avkastningen då antalet acres hölls konstant.



Vad USDA ändrade var konsumtionen av majs. De minskade total konsumtion med 50 miljoner bushels genom att minska foder och residualen med 100 miljoner bushels och export med 50 miljoner bushels medan man ökade etanolkonsumtionen med 100 miljoner bushels. Vi håller med om att etanol har bra marginal och säker kommer att öka men tycker att det är tveksamt att sänka exporten givet det attraktiva importläget för många asiatiska länder, speciellt efter Feds obligationsköp som sänker dollarn ytterliggare.



Gris

Gristerminerna med avräkning i december steg ytterliggare 2,7 procent under veckan och står i 69 cent/lb, vilket motsvarar 9,22 kr/kg.

Kinas handelsministerie meddelade under fredagen att man skall sälja av en andra omgång griskött som man har i reserver för att stävja skenande inhemska priser. Enligt ministeriet så har priset på fläskkött ökat med 4 procent från månaden före till 2,71 USD/kg, vilket motsvarar 18,43 kr /kg. Vi tror att Kinas pris på kött kommer att fortsätta stiga och öka efterfrågan på importerat kött. Speciellt som dollarkursen är gynnsam för import från framförallt USA. Detta kommer att förbättra marknadsbalansen i väst och minska överproduktionen.



Gödsel

Prisnoteringen för urea steg med 20 dollar från 340 till 360 den här veckan. Trenden är uppåt.

Diammonium fosfat ligger på 500 dollar per ton och har stigit från 300 vid årsskiftet. Prisnoteringen är FOB Baltic och i dollar per ton. Torbjörn Iwarson