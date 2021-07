Nätverk ska stoppa älgen

Många har tröttnat på de stora älgskadorna i Norrbotten. Ett femtiotal privata skogsägare har gått samman för att försöka påverka myndigheter, jägare, skogsbolag och politiker.

- Under hela 2000-talet har vi haft mycket mer skador än vad vi kan acceptera, säger Jonas Martén.



Han menar att det finns mer älg nu än på 80-talet. Och då kallades det en älgexplosion.

- Då var man kanske duktigare på att ta tag i problemen. De stora skogsbolagen bestämde sig för att skjuta ned älgstammen. Och sen gjorde man det.





Väl tilltagen älgstam

Vill ha skyddsjakt

Avskjutningen av älg ger en indikation på hur mycket älg det finns.- Totalt sköts det 7100 älgar i länet 1999. 2009 sköts det 9817 älgar.Det tyder på att älgstammen i området är väl tilltagen. Älgskadorna i Norrbotten ligger på runt 7-8 procent färska skador på huvudstammar i ungtallbestånden per år. I många områden är skadenivåerna mycket högre än så. Haparanda, Boden och Råneå rapporterar skadenivåer på omkring 18 procent. Inom skogsnäringen har man enats om att en acceptabel skadenivå ligger på 2 procent färska stamskador per år i genomsnitt.Nätverket försöker påverka myndigheter och politiker att ta tag i problemen.Bland annat har man försökt få länsstyrelsen att acceptera skyddsjakt av älg för att skydda tallen. Men inte lyckats.- Vi skulle vilja få ett klart besked om vad man måste uppfylla för att få tillstånd till skyddsjakt. Jaktenheten på länsstyrelsen verkar inte direkt samarbetsvillig.Hur mycket älg det finns i Norrbotten är omdebatterat.- Sveaskog gjorde en flyginventering förra året där man kom fram till 17 älgar per 1000 hektar i vissa områden. Men den siffran verkar inte jägarsidan tro på, säger Jonas Martén.Även om det är svårt att få fram exakta siffror på älgantalet menar han att avskjutningen åtminstone borde fördubblas för att få ned älgskadorna. Mer om nätverket mot älgen finns på www.viltskador.se Härje Rolfsson