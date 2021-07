Naturen tar hand om katetern

Franska Cobiporc har tagit fram en biologiskt nedbrytbar kateter som är gjord av potatis- och majsstärkelse.



-Egentligen ska en kateter lämnas in för destruktion efter att den använts, men det kan bli dyrt.



-Nu kan du bara kasta den på gödselhögen. Den bryts ner på tre till sex månader, säger Romain Brard på Cobiporc.



Katetern visades under Euro Tier i Hannover men finns sannolikt att köpa först under första halvåret 2011.



Den kommer att säljas genom Landata-Cobiporc men det är osäkert om den dyker upp i Sverige.



-Vi letar distributörer just nu, säger Romain Brard. Hans Dahlgren