”Naturen blir alltmer konfliktfylld”

Skogsstyrelsen meddelade i februari att varenda fågel i skogen är skyddad på individnivå. Det blir konsekvensen av en bokstavlig läsning av den svenska Artskyddsförordningen.

Att det här är en orimlig tolkning råder det ingen som helst tvivel om. Till och med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist anser att utformningen får ”absurda konsekvenser”.

Om reglerna skulle omsättas till handling skulle det innebära att en markägare tvingas bevisa för myndigheten att inte en enda fågel tar skada eller påverkas negativt vid en skogsbruksåtgärd. Under den halva av året som fåglar häckar i skogen skulle skogsbruk kunna stoppas av vanliga fåglar. I förlängningen är det här krav som omöjliggör nästan all mänsklig aktivitet i naturen under delar av året.