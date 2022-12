Naturbrukslärare snuvade på sommarlov

Det är Naturbruksförvaltningen i den nya organisationen för Västra Götalands sex naturbruksgymnasier som infört semestertjänst för lärarna i stället för klassiska lärartjänster baserade på läsår. Motiveringen är att lärarna behövs för att sköta djuren och för att hålla kurser för de som arbetar i branschen även när eleverna inte är på plats.

– Vi ser dem inte bara som lärare. De är vår kunskapskompetens när det gäller de här branscherna. Och en tredjedel av vårt uppdrag är att vara ett kunskaps- och kompetenscentra i bygderna, och då måste vi kunna ha kompetent personal på plats även under sommaren. Annars skulle vi behöva anställa odlingskonsulenter och annat som sköter de jobben och det har vi inte råd med, säger naturbruksstyrelsens ordförande i Västra Götaland Rune Hegland (MP) till SVT:s Västnytt.Enligt det kollektivavtal som majoriteten av lärarna i landet är anslutna till finns en möjlighet att införa semestertjänst men det ska då ske frivilligt från lärarnas sida och kompenseras ekonomiskt. Någon ekonomisk kompensation har naturbrukslärarna inte erbjudits.– Det är fullständigt exempellöst och jag har faktiskt aldrig hört talats om att någon kommun eller arbetsgivare har gjort på det här sättet. Det är häpnadsväckande, säger Sven Olof Jern, regional ombudsman på Lärarnas riksförbund, till SVT:s Västnytt.Semestertjänsterna infördes redan under höstterminen. Den infekterade konflikten har under hösten gått till central förhandling, men Lärarnas riksförbund säger sig vara beredda att ta ärendet till arbetsdomstolen om man inte får som man vill.