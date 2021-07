Nattsvart för vete

EURSEK har fortsatt att falla. Den ser mycket svag ut. Rekyler uppåt är säljtillfällen.

USDA-rapporten i veckan var generellt sett negativ för sojabönor och vete.

Eurex Hogs-kontraktet går nu att handla direkt på börsen via vår nätmäklartjänst TraderOn-Line.



Vetet ser nattsvart ut, och i solid trend nedåt. Men när det är som mörkast kan en rekyl uppåt i priset komma helt plötsligt.



Vete

Vetepriset fortsatte som väntat att falla. Novemberterminen på Matif-vete har gått från 133 för två veckor sedan till 127,75 euro per ton i fredags. Förra veckan kom IGC med en prognos för global veteskörd. De höjde prognosen för 2010/11 till 659 mt. Det kan vara värt att minnas förra året. Då prognosticerade de 649 mt. Det blev 675 mt. För två år sedan prognosticerade IGC 646 mt. Det blev 688 mt. Om IGC har lika rätt i år, kan det blir ca 688 mt.



Den här veckan släppte USDA sin marsrapport. För vete var det "mer av samma sak", dvs höjningar av prognosticerad skörd och uppjustering av utgående lager.



USDA justerade upp Kinas förbrukning av fodervete och justerade ner Rysslands konsumtion av detsamma. Summa summarum, ökar ändå utgående lager.

Terminskurvan på Matif-vete är mycket mer "flat" än vad den är för Chicago. Även kurvan för fodervete är brantare än Matif.

Våra priser per i fredags för den som vill säkra attraktiva priser för skörd de kommande åren är:



November 2010: 128 euro

November 2011: 135 euro (handlas på Matif nu)

November 2012: 144 euro

November 2013: 150 euro



Den senaste veckan har vi sett köpare från både investerare och spannmålshandlare.



Slutsats: När det ser som mörkast ut, så kan det faktiskt komma en rekyl från ingenstans uppåt. Kanske ska man som odlare vara kylig och vänta ut en rekyl. Priserna man kan låsa för november 2011, 2012 och 2013 är faktiskt ganska attraktiva. De ger - helt säkert - ett gott resultat per hektar.



Majs

USDA höjde prognosen för global majsproduktion från 797.83 mt i februarirapporten till 803.69 mt i marsrapporten. Utgående lager väntas öka till 140.15 mt, istället för 134.04 mt som man trodde i februari. Bakom prognosändringen för produktionen ligger stora ökningar för skörden i Sydafrika och Argentina. För Argentina höjs prognosen från 17.2 till 21 mt. Detta ledde till ett prisfall i onsdags.

Till på köpet cancellerade Kina betydande köpordrar av amerikansk majs.



Raps

Nedgången i priset på rapsfrö kom inte som en överraskning för oss. 290 euro verkar vara ett stöd. Vi kan se att marknaden vänt vid den prisnivån tidigare



Sojabönor

USDA:s rapport för sojabönor var lite av en ickehändelse, men den var om något inte positiv i alla fall.

De höjde alltså Brasiliens skörd med 1 mt, till rekordnivån 67 mt.

Det är en ökning med 1 mt i utgående lager, till 23.7% av global produktion. Det är alltså inte, som för 2008/2009 en brist på sojabönor längre.



I torsdags kom så rapporten att Kina cancellerade en beställning på 116,000 ton sojabönor från USA. Ytterligare 51,000 av ett köp cancellerades också och det antas att den slutliga destinationen på detta också skulle ha varit Kina. Det antas att Kina kommer att köpa från Sydamerika istället. Men det är inte positivt för terminsmarknaden i Chicago hur som helst.

Bönorna tycks vara på väg ner mot 900 cent igen. Frågan är om det stödet kommer att hålla, eller om priset kommer att bryta igenom och gå lägre.



Gödsel

Gödselpriser (urean) FOB Yuzny, ligger på 278 dollar per ton, lite lägre än för någon månad sedan. Vi ser en nedgång i priserna, men vi ska nog bara se det som en "hälsosam rekyl".

Hur hänger urea-noteringen FOB Yuzny ihop med råoljepriset? För att få svar på den frågan körde jag en regressionsanalys på månadsvisa data från 1998 för råolja (brent) och Yuzny-noteringen på urea. Båda är i dollar. Det visar sig att om olja stiger med 1% en månad, så stiger urea-priset med 0.31 procent. Detta samband är statistiskt signifikant, det finns bara 2.8 procent chans (P-value) att det inte skulle vara så.

Men det finns mer! Det visar sig att även råoljeprisets förändring för en månad sedan och för två månader sedan, har en stark påverkan på förändringen i urea-priset "den här" månaden. Dessa förändringar är faktiskt både viktigare och har högre signifikans. I tabellen nedan ser vi sambanden. Koefficienten säger hur mycket 1% förändring i råoljepriset påverkar urea-priset. T-statistikan är ett mått på signifikans och P-värdet är T-statistikan uttryckt i sannolikhet att koefficienten har rätt tecken och är skiljd från noll. "olja" är oljeprisförändringen samma månad som ureaprisets förändring är hämtad från. "Olja-1" är oljeprisets förändring föregående månad.







Vad säger det här oss? Jo, även om det inte finns någon terminsmarknad för urea, så kan man prissäkra gödselkostnader genom att köpa terminskontrakt på råoja, eller t ex diesel.

Förbrukar man 50 ton diesel per år på sin gård lägger man till värdet av mineralgödseln och räknar om detta till motsvarande värde i diesel.



Om man sedan säkrar priset på veteskörden för år 1013 till 150 euro per ton, kan man prissäkra kostnaderna med terminskontrakt på diesel och detta skyddar då mot kostnadsökningar för kvävegödsel och bränsle.



Just nu säger oss sambandet att vi borde få en högre notering på urea den kommande tiden, eftersom oljepriset varit en gnutta starkare.





Gris

Lean Hogs-terminerna sjönk med 1% i veckan. Priset har kommit upp ordentligt. Ändå kommer rapporter om att antalet djur minskar i Nordamerika, mest i Kanada. Nedan ser vi en graf på USDA:s statistik över antalet djur i USA, som under fjärde kvartalet uppgick till 65.8 miljoner djur.



Priset har rekylerat ner till den tekniska stödnivån, efter att för två veckor sedan brutit igenom den. Marknaden signalerar egentligen att priset ska fortsätta upp, men "Consumer confidence" - statistiken som kom i förra veckan var inte fullt så stark som den helst då skulle ha behövt vara. Det är ett litet osäkert läge, trots att det tekniskt ser starkt ut.



På Eurex har priset fortsatt att falla i veckan, men vände upp i fredags, på fyndköp. Europa har en ekonomi som hackar och problem för länderna i södra Europa, som måste dra åt svångremmen.

Torbjörn Iwarson