Nästan alla vinnare om trenden håller

Den 30 september fastställer Jordbruksverket den växelkurs som ska användas vid utbetalningen av jordbrukarstöd, bland annat gårdsstöden. Intresset för att säkra stöden har varit rekordstort. På Swedbank har antalet lantbrukare som säkrat sina stöd ökat från ett hundratal 2008 till omkring 2500 i år.

- Intresset har varit jättestort, mer än jag trodde egentligen. Det har tagit riktig fart här kring årsskiftet och i höstas.





Svagast i mars

Mellan 10,50-11,00 kronor

Knappt 6,8 miljarder kronor

Anledningen till det stora intresset är att den svenska kronan har varit mycket svag mot euron. Den svagaste noteringen var i mars när euron var värd mer än 11,50 kronor. Precis före årsskiftet och i april i år var den uppe i över 11 kronor. I skrivande stund får man en euro för 10,09 kronor. Håller kursen i sig innebär det att flertalet som valutasäkrat sina gårdsstöd har tjänat på det.- Lantbrukaren har gjort en riktig bedömning som det ser ut nu, säger Hans Wennberg, ansvarig för skog- och lantbruk på Swedbank.Enligt honom säkrade de flesta av Swedbanks kunder sina stöd till en kurs när euron stod i 10,50-11,00 kronor.- Men det finns säkert några som prickat in när den låg som lägst på 11,50-11,60 också, säger han.Även på Handelsbanken upplever man att intresset för säkring av stöden har varit mycket stort. Några hundra lantbrukare har säkrat årets stöd på banken, enligt Håkan Molin som är chef för skog- och lantbruk på Handelsbanken. Året innan var det nästan inga som gjorde det eftersom kronan var starkare då.- Det var först nu när finanskrisen slog in i slutet på förra året som kronan drog i väg, säger Håkan Molin.Det är framför allt större lantbruk, med stöd på 10?000 euro eller mer, som säkrar sina stöd på Swedbank. Det motsvarar över 40 hektar då det genomsnittliga stödet per hektar är 230-240 euro. Förra året betalades 6,4 miljarder kronor ut i gårdsstöd och i år räknar man med att utbetala knappt 6,8 miljarder kronor beräknat efter dagskursen.Om det är rätt eller fel att säkra nästa års stöd är det ingen som vet. Men prognosen är att kronan kommer att fortsätta att stärkas.- Det är klart att läget inte är som i höstas när kronan var så otroligt svag. Då var man ganska säker på att den skulle stärkas, på sikt i alla fall. Nu har kronan stärkts i förhållande till det läget ganska rejält. Men många tror att det blir en ytterligare förstärkning och då skulle det vara idé att göra motsvarande terminsplacering igen, säger Hans Wennberg.Tove Nilsson