Näringen på väg uppåt igen

Arla blir inte bara svensk-danskt utan tar nu in den tyska regionala mejeriföreningen Hansa-Milch som medlem. Klivet rakt söderut från Danmark innebär en utvidgning med omkring 10 procent i antal leverantörer och invägd mjölk.



Arla har ambitioner i Tyskland och det här är ett steg i planerna. Tyskland är en hårt konkurrensutsatt marknad. Går det bra i Tyskland går det också bra på andra ställen i Europa, resonerar Arlaledningen. Det gäller att stå emot när tyskarna expanderar och det blir dyrare att bygga eget mejeri i Tyskland än att gå ihop med en partner.



Frågan är som alltid: gynnar detta Arlas medlemmar? Får de högre avräkningspris?



Arlas ledning svarar obetingat ja. Det blir ett bättre pris till svenska och danska bönder om cirka ett år tack vare fusionen, sa styrelseordföranden Ove Møberg när planerna presenterades. Man kan bara hoppas att han har rätt.

Arlamedlemmarna har i demokratisk ordning beslutat om strategin. Den tiden är sedan länge förbi när Arla kunde bli något annat än den store. Och som stor måste man fortsätta att expandera, det finns ingen annan väg.



Arla är alltså på väg uppåt. Detsamma kan man säga om hela näringen om man ska försöka sammanfatta lantbruksåret 2010. Det går uppåt i skogen, spannmåls- och mjölkpriser stiger igen. Det är plus inom i stort sett alla områden utom grisnäringen.

2010 inleddes med en lång vinter. Utvintringsskadorna blev stora i Mellansverige och skördarna väldigt varierande i landet. Att spannmålspriset stiger när skörden blir låg är en klen tröst för den som ingen skörd får.



2010 var ett politikår. För de gröna näringarna är ytterligare en mandatperiod med Alliansregeringen det bästa alternativet. Arbetet med att reformera EU:s jordbrukspolitik har inletts. EU-parlamentet lär se till att reformivrarna, läs bidragskaparna, hålls tillbaka.



Utmärkande för 2010 är att primärproduktionen lyftes fram efter år i skuggan av olika slags nischproduktion. Plötsligt stod det klart att primärproduktionen inte kan tas för given. LRF-stämman satte i gång att utarbeta en livsmedelsstrategi, medan landsbygdsministern tillsatte en högnivågrupp som ska svara på frågan hur jordbruksproduktionen ska kunna öka.



Vid sidan av den nya Arlaaffären pågår en omvälvning i Mjölksverige. Under året har Milko vacklat medan Skånemejerier har sålt Proviva till fransmännen och gått på offensiven.

Det stora bekymret i Jordbrukssverige är att produktionen minskar. Trots att forskare och myndigheter gång på gång konstaterar att det finns bra förutsättningar för alla produktionsgrenar. Varför minskar då produktionen?



Kanske är det så att framtiden uppfattas som för osäker för en svensk bonde. Det talas mycket om lika villkor, bristande konkurrenskraft, hyckleriet i den offentliga upphandlingen och behovet av regelförenklingar -?av dem har inte så mycket märkts på gårdsnivå. Oron och debatten kring djurskyddet påverkar säkert också.



Vänd på det!

Det finns mycket som lovar gott inför 2011. "Det är svårt att upprätthålla pessimismen", sa en Elmiabesökare till en kollega i höst. Hoppas att många vill och vågar satsa så att trenden äntligen vänder och fler producerar mer.



Helena Wennström och Lars Vernersson