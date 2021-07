Medborgarinitiativet End the Cage Age har fått in en miljon namn, runt tre månader innan insamlingstiden på ett år går ut. Det betyder, om alla namn är giltiga och kravet på att ett minimiantal personer från minst sju olika EU-länder ska ha skrivit på är uppfyllt, att EU-kommissionen måste överväga initiativets förslag. För att vara på den säkra sidan hoppas Eurogroup for Animals, en paraplyorganisation för europeiska djurskyddsorganisationer, att ha kommit upp i 1,3 miljoner underskrifter innan deadline, skriver de i ett pressmeddelande.