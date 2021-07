Myrorna har vaknat

Med den sent ankomna vårvärmen har det noterats en hög aktivitet av myror, skriver TT.



-Det är när den första vårsolen kommer fram. Det är svartmyrorna som vill söka sig in i våra fastigheter för att hitta mat som inte finns ute än, säger Sven Jeppsson vid Anticimex till TT.



Perioden från att myrorna vaknar fram till midsommar är värst för husägare. Det är främst då myrorna tränger sig på i jakten på mat.



-Sedan har oftast naturen blommat ut och då brukar de inte vara så benägna att komma in i fastigheter. Då har de mat ute i stället, säger han.



Om du har drabbats av myror i hemmet rekommenderar han att du torkar bort myrstigen. Den är en doftsträng de följer. Utan den får de leta på nytt.



Om inte det fungerar får man helt enkelt ge myrorna det de vill ha. Man får utfordra dem utomhus. ATL.nu