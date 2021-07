Mycket skrot för Länsförsäkringar

Insamlingen sker via försäkringsbolagets återvinningsförsäkring som innebär att försäkringstagaren får skrot och miljöfarligt avfall borttransporterat en gång per år. Det är Håll Sverige Rent och Stena Recycling som har uppdraget att sköta själva hämtningarna.



Det är skrot och spilloljor som dominerar insamlingen. Men även stora mängder blybatterier, bekämpningsmedel, färgavfall och oljefilter samlas in.

- Allt som kan återvinnas förädlas till råvaror och kan användas till nya produkter, säger Kent Larsson, ansvarig för insamlingen på Länsförsäkringar, i en kommentar.

- Spillolja förädlas till nya basoljeprodukter. Det som

inte kan återvinnas oskadliggörs med miljöriktiga metoder.ATL.nu