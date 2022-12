Mycket mer grönsaker men mindre mjölk

Under perioden 1980-2013 sticker konsumtionen av grönsaker, eller köksväxter som det heter i statistiken, ut. Under perioden har konsumtionen nästan fördubblats till 81 kilo per person och år. Den nyttiga trenden syns också i konsumtionen av frukt som också ökat med 26 procent till 105 kilo.

Mer kött

17 kilo godis

Men det är inte så att alla har gått och blivit vegetarianer. En kraftig ökning syns också i köttkonsumtionen. Förra året åt svenskarna 88 kilo kött per person, en ökning med 38 procent från 1980. Samtidigt har konsumtionen av mjölk och matfett minskat. Mjölkkonsumtionen har minskat från 185 till 122 liter per person och år, en minskning med 34 procent. Matfettskonsumtionen har gått samma väg från 25 kilo till 17 kilo per person och år, en minskning med 30 procent.När det gäller mjöl och gryn ökade konsumtionen under 1980- och 1990-talen för att sedan minska igen och landade år 2013 på 57 kilo per person.Sen var det det där med att avsluta med något sött. År 2013 åt vi 41 kilo socker och sirap per person. Mellan 1980 och 2013 har konsumtionen varierat mellan 36 och 45 kilo.Konsumtionen av choklad, konfektyrvaror samt läsk och cider har också ökat kraftigt, men ökningstakten har inte varit lika hård under 2000-talet. År 2013 stoppade vi i oss 17 kilo choklad och godis per person, vilket är en ökning med 75 procent sedan 1980. Vi drack också 87 liter läsk och cider och likande under 2013. Det är nästan en tredubbling jämfört med 1980.