Muntligt besked från kundtjänst gäller inte

Alfa-kassan vill inte kommentera Ulf Johanssons fall med hänvisning till sekretess. Men det regelverk Tina Söderberg, kvalitetsansvarig på Alfa-kassan, presenterar visar att han hade behövt ljuga för att kunna få a-kassa.



Det finns tre olika typfall där en företagare kan få a-kassa.

- Heltidsbonden som blir arbetslös kan bara få ersättning från a-kassan om lantbruks­företaget helt upphör.

- Den heltidsanställde lantbrukaren som driver sitt jordbruk vid sidan om tjänsten kan få ersättning vid arbetslöshet om jordbruket betraktas som bisyssla. Då får inte genomsnittsinkomsten från företaget överstiga 1?920 kronor i veckan.

- Så till den variant som kunde ha gällt för Ulf Johansson: kombination av anställning och företag.



Då gäller följande: högst tio timmar i snitt per vecka får läggas i det egna företaget. Samtidigt är kravet att anställningen ska omfatta minst 17 timmar per vecka i snitt. Dessutom får inkomsten från lantbruket inte uppgå till mer än 2 040 kronor per vecka i genomsnitt.



Eftersom Ulf Johansson arbetade 16 timmar i veckan på gården uppfyller han inte något av villkoren ovan.

Tina Söderberg vägrar att tolka Ulf Johanssons fall utan fullmakt men konstaterar att reglerna är sådana.

Hon betonar också att eventuellt muntliga försäkringar från kundtjänst inte gäller.

- Först när vi fått in alla ansökningshandlingar, där också den sökande anger hur många timmar i veckan han arbetar, kan vi ge besked, säger Tina Söderberg.

- Vi kan aldrig ge ett förhandsbesked utan handlingar.

Tina Söderberg bekräftar också att Alfa-kassan regelmässigt lämnar obetalda avgifter för indrivning. Dan Birgerson