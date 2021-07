MRSA-kontrollen av gris riktas mot avels- och livdjur

Jordbruksverket förbereder just nu nya och hårdare föreskrifter för hur grisar ska hanteras.

- Vi har inget färdigt förslag, men tankegångarna är två: dels smittskyddsförebyggande åtgärder, dels kontroll av grisarna i avelsledet, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket till ATL.



MRSA är en antibiotikaresistent bakterie och upptäcktes för första gången i somras på gris i Sverige. Farhågorna är att bakterien förs över till människor som vistas i stall.

Jordbruksverket skjuter in sig på avels- och livdjursbesättningar i kontrollerna. Hålls de fria från MRSA så är chansen stor att smågris- och slaktgrisledet också klarar sig.



De smittskyddsförebyggande åtgärder som verket satsar på är att tydligare hygienregler och att helt undvika att människor som kan bära på MRSA kommer in i stallarna.

De nya reglerna kan bli verklighet till sommaren.Jan Olsson