Mot nästa äventyr med gasen i botten

VÄSTRA KARABY ATL

När man svänger in på Lennart Areskougs gård i Västra Karaby utanför Kävlinge i Skåne råder det ingen tvekan om vad som styrt och styr denne mans liv. Det finns fordon och reservdelar överallt. Inne i verkstaden under en presenning står en Chrysler New Yorker -47 som gick som direktionsbil på Bengtsfors bruk. Själv står Lennart Areskoug med huvudet nere i motorutrymmet på sin Buick Roadmaster 75 från 1958. Helt original.



- Den importerade jag själv för två år sedan, säger han.

Bensinslukande amerikanare i all ära, men det är gengas som är Lennart Areskougs stora passion.



Vi traskar i väg över till granngården där Lennarts son har sitt åkeri. På fältet bakom lastbilsgaraget står en hel rad med lastbilar, personbilar och en traktor. Det är en Oliver 25 från 1937.



- Min pappa hade precis en sådan här fast med järnhjul. Jag brukade få sätta fyr i den och köra, minns Lennart Areskoug.



Modellen ansågs som lite extra lyxig eftersom den hade elstart.

Han startar fläkten för att skapa drag, böjer sig fram och sätter fyr i pannan. Röken börjar bolma och fem minuter senare producerar aggregatet tillräckligt med gas för att traktorn ska gå i gång.





Ett skämt

Utvecklingsmöjligheter

Olivern hittade han i Stockholm efter att ha annonserat i ATL. Det var en man i ett villaområde som fått den av kompisar som ett skämt på sin 60-årsdag. Då satt det inget gengasaggregat på den. Lennart Areskoug har konverterat alla fordon själv.Med alla fordon följer minst en god historia.När Bo Widerberg spelade in sin film Lust och fägring stor i mitten på 1990-talet ringde filmteamet till Lennart en torsdag.- Vi behöver en bil med gengas på måndag, sa de, berättar Lennart Areskoug.Problemet var att han inte hade någon som passade, men lovade se vad han kunde göra. Han hittade snabbt en tidsenlig Dodge -38 i Göteborg.- Jag köpte den på en fredag, monterade gengasaggregatet på lördagen och på måndagen var den med på filminspelning. Thomas von Brömssen körde.I filmen Den bästa av mödrar som handlar om de finländska flyktingbarnen under kriget fick Lennart själv vara med.- Jag var privatchaufför åt Marie Göransson, säger han.Sommartid är den mest hektiska för Lennart och hans fru Grete.Är det inte mässor eller utställningar så är det veteranbilsrally eller andra uppvisningar.- Förr brukade vi ofta vara tidsenligt klädda och då var det jag som stod för den biten, säger Grete.Traktorerna kördes förr oftast på lövved. Bilarna gick på kol eftersom det innebar mindre skötsel.- Nu prövar jag att köra dessa på flis, och det går bra, säger Lennart Areskoug.Att åter börja köra bilar på gengas på 40-talsvis i större omfattning passar kanske inte dagens samhälle och infrastruktur, men Lennart Areskoug ser möjligheter att utveckla tekniken.- Jag experimenterar med att tillverka ett eget aggregat som går på flis och pellets. Jag ska testa det på en Volvo 740, säger han lite hemlighetsfullt.- Jag ska försöka ta mig lite tid till det i vinter. Hans Dahlgren