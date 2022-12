Mörka moln över landsbygden

Två dagar efter det omtumlande EU-parlamentsvalet tar SCB ned de mest högtflygande förhoppningarna – och de dystraste farhågorna – inför nästa val, det till riksdag och kommuner i september. Men ett regeringsskifte väntar.

SCB:s nya väljarundersökning stämmer mer överens med andra opinionsundersökningar än med resultatet från EU-valet.och de små allianspartiernas uppsving i EU-valet märks inte hos SCB, de är åter fyraprocentiga lindansare. Även om Miljöpartiet backar rejält jämfört med EU-valet får de rödgröna en egen majoritet, 51,3 procent mot alliansens 36,8.lär bli omöjligt att ta in. Det kan snarare bli ännu större skillnad om förlorar- respektive vinnarstämplar från EU-valet sätts på partierna. Feministiskt initiativ, solitt placerat till vänster på den politiska skalan, kommer inte in i riksdagen enligt SCB, men skjutsen efter valframgången i EU-valet bär nog partiet ända fram.och förlorar genom de rödgrönas majoritet sin vågmästarroll, men kan också rida på EU-valets framgångsvåg. Detsamma gäller Miljöpartiet, som lyckades sensationellt bra i EU-valet.Det är skrämmande att studera geografin i EU-valresultatet. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är utpräglade storstadspartier. MP är med marginal störst i Stockholms län. Sverigedemokraterna är förfärande starka utanför storstäderna.dystert för landsbygdsföretagare. Utpräglat storstadsperspektiv i blivande regeringspartier på vänsterkanten, fritt fram för främlings- och EU-fientliga SD att muta in landsbygdsfrågorna när alliansen är försvagad och siktar på att ta tillbaka förlorad mark i städerna.dyrare att vara landsbygdsbo. FI har i sin EU-valplattform inget om företagande, men ägnar några rader till att slå fast EU:s jordbrukspolitiks uselhet och uttala en önskan om mer import. S talar vackert men saknar trovärdighet i brist på meriter. V ska vi bara inte tala om.Om inte något fullständigt oväntat händer får Sverige en röd regering i höst. Regeringsförhandlingarna mellan de gröna, de röda och de ännu rödare blir underhållande, men resultatet lär bli god natt landsbygd.