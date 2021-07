Moped farligast för unga

Mopeden är i dag det farligaste fordonet för unga i trafiken och utgör en större risk än både bilar och cyklar.



- Det finns ungefär fyra miljoner bilar i Sverige och några hundratusen mopeder. Men sedan något år tillbaka är mopeden det fordon som dödar och skadar flest ungdomar. Mopederna har blivit livsfarliga, skriver Caroline Uliana, pressansvarig på If, på deras hemsida.



Under 2009 omkom 9 mopedister. Fem av dem var under 18 år. De senaste tio åren har 46 personer omkommit på klass 1-mopeder (EU-moped) och 68 på mopeder klass 2.



Omkring hälften av de unga mopedförarna under 18 år som omkommit har kört konstaterat trimmade mopeder.

ATL.nu