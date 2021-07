Monstersågen som ska lyfta Sverige

"Hot Saws" kallas de. Tävlingsmotorsågarna som har över 60 hästkrafter och en vikt på nästan 30 kilo. I tävlingsgrenen ska man så snabbt som möjligt såga tre skivor från en 46 centimeter grov stock.





Tyskt bolag

Tål att varvas

Spännande för framtiden

Nu har det svenska landslaget fått ett tyskt bolag att utveckla en såg som med stor sannolikhet kommer att revolutionera sporten. Med en wankelmotor får man ut samma kraft som ur tvåtaktaren, men sågen är mycket lättare.-En normal Hot Saw väger 27 kilo och vi har fått ner vikten till ungefär 15 kilo, så du kan ju tänka dig vilken fördel det är, säger Sev Nordström, lagkapten för Timber Team Sweden.-Det är rymdprylar i den med bland annat kevlar och aluminium.Sågen har byggts av Jörg Bläsi och i stället för en tvåtaktare sitter en wankelmotor på 62 hästkrafter från tyska Aixro. Förutom att sågen blir i det närmaste vibrationsfri, tål wankelmotorn bättre de tuffa förutsättningarna under tävlingar.-Den går ju att varva så in i helsike utan att den sprängs, säger Sev Nordström.-De andra (tvåtaktarna) har ju haft problemet att de sprängs efter 15 sekunder.Det mesta är topphemligt men under helgen kunde den ses på en unik visning i Idre.-Vi täcker till och med över sågarna på tävlingarna. Man går upp på scen, kör och sedan tillbaka under täcket igen.Tekniken i de nya tävlings-motorsågarna kan sannolikt användas för att utveckla framtidens vanliga motorsågar.-Bilracingen har ju bidragit till att utveckla vanliga bilar. Det här är motorsågarnas formel 1.-Om vi bidrar med den här tekniken och testar den, så kan man kanske överföra den på vanliga konventionella bensinsågar.Aixro WankelmotorMikuni TM3545 kW (61,2 hk)högoktanig bensin73 m/s (265 km/h)24 kilo Hans Dahlgren