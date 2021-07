Monika Lekander ny chef för Lantbruk

STOCKHOLM ATL

Valet av Monika Lekander presenterades av koncernchefen Per Strömberg på föreningsstämman i Stockholm på onsdagen.

Monika Lekander lämnar efter kort tid chefskapet i en annan Lantmännendivision, Energi. Hon får nu en tuff utmaning i att vända resultatet i Lantmännens kärnverksamhet.



- Det är tråkigt att lämna Lantmännen Energi så snart, men det är dags att anta en ny utmaning och det gör jag med stor förväntan och ödmjukhet, sa Monika Lekander när hon presenterade sig för stämman.

- Jag gör inte det här ensam utan med många duktiga medarbetare. Jag hoppas också på tålamod.



Monika Lekander är civilingenjör med affärsinriktning och har 20 års erfarenhet av ledande befattningar i Sverige och USA. Hon är bosatt i Lund och arbetar sedan fem år inom Lantmännen.



Koncernchef Per Strömberg går in som tillförordnad chef tills ny chef är på plats för division Energi. ATL.nu