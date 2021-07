Möjligt att få ersättning genom försäkring

- Så som jag ser det har vi gjort det vi ska göra och vi har informerat tydligt, säger Dennis Alexis regionchef för förmarknad på Lantmännen Maskin.



Tillsammans med LRF har Maskinleverantörerna gjort en branschöverenskommelse för handel med lantbruksmaskiner. Där står lite oklart formulerat att ersättning kan ges om "godset omfattas av särskild försäkring" men inga villkor lämnas till köparen.



Det är alltså helt upp till säljaren att informera om försäkringen.

- Köparen har inte villkoren eftersom det inte är han som tecknat försäkringen, säger Lina Hallman, jurist på Maskinleverantörerna.





Ovanligt med ersättning

Extrem otur

Det är relativt ovanligt att utbetalningar görs genom försäkringen, bara fyra till fem gånger per år, enligt Lina Hallman. Hon anser dock att det är viktigt att kunden informeras om möjligheten.- Vi rekommenderar våra medlemmar att berätta om den eftersom det är en av tryggheterna om man handlar genom våra medlemmar, säger Lina Hallman jurist på Maskinleverantörerna.Dennis Alexis beklagar det som hänt Fredrik Amilon men menar att han haft en extrem otur med sina två traktorer.- Oavsett vilken bransch det handlar om så finns det några få fall där det blir så här extremt.- Vi har dock jobbat utifrån de normer som ställs på oss under garantitiden.För Fredrik Amilon är det inte för sent att söka ersättning från försäkringen, men han måste själv ta initiativet.- Det är kundens skyldighet att driva det, säger Dennis Alexis.Hans Dahlgren