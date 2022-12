Modern skogsmaskin till museum

– Det är ju ovanligt. Det normala är ju att vi speglar det som hänt. Detta är snarare i forskningens framkant, säger Björn Åström, nöjd vd på Skogsmuseet.

För ganska exakt tio år sedan visades den första prototypen upp på Elmia Wood, framtagen av Thordab och Lundström Teknik i Örnsköldsvik. Efter det fortsatte utvecklingen och självaste Volvo gick in som finansiär.Sveaskog beställde sitt första exemplar redan 2007. Inledningsvis var man nöjda med prestationen och beställde ytterligare en maskin 2010. Även Holmen och SCA köpte maskiner.Men i princip har de stått stilla de senaste två åren och Sveaskog donerar nu ett av sina exemplar till Skogsmuseet i Lycksele.– För vår del tycker vi att den inte uppfyller de krav man kan ha på en skotare, därför ställde vi av den, säger Lennart Hult, teknikspecialist på Sveaskog.Elforest har elmotorer för framdrift. Strömmen kommer från en dieseldriven generator som via ett batteri förser motorerna med kraft. Tanken var att man skulle kunna spara bränsle genom att motorn skulle kunna vara mindre och gå med jämnare varv än på en konventionell maskin.Enligt Lennart Hult har de största problemen med konceptet varit att kapaciteten på generator och batteri. För att klara lite längre skotningsavstånd måste generatorn kunna alstra mera ström och batteriet ha större kapacitet att ta emot den.Inte heller bränslebesparingarna blev som man förväntat.– Målsättningen var ju att se om vi kunde minska bränsleförbrukning. Men det gjorde man inte, eller mycket lite under vissa speciella förhållanden, jämfört med men konventionell skotare.Så Sveaskog stod inför valet att skrota den, men vände sig då till Skogsmuseet.– En 2010 års maskin är ju inget museiföremål, kanske man kan tycka, men i detta fall kan det nog vara en attraktion, säger Lennart Hult.På Skogsmuseet är man glada och ska ny bygga om för att göra plats för maskinen.– Den här maskinen går ju dessutom att köra, så det är extra spännande. Vi ska ta ut den och köra med den på Skogens Dag den 22 augusti, säger vd Björn Åström.