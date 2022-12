Mobil räddade skadad bonde

Larmet om olyckan kom strax före klockan sex på lördagskvällen.

Lyckades ringa

Talbar och vaken

Mannen var ute och pressade hö när något hände med maskinen. Lantbrukaren klev ur fordonet för att rätta till det som felade, men något går fel skriver Kvällsposten.– I samband med detta blir han fastklämd i pressen och bryter båda underbenen, säger Kent Hoff, jourhavande brandmästare vid räddningstjänsten i Östra Blekinge till tidningen.Den skadade lantbrukaren lyckades ringa in larmsamtalet med mobiltelefonen han hade i fickan.– Med enkla medel och god kunskap lyckades de få loss honom och kunde hjälpa honom från pressen till den väntande ambulansen, säger Kent Hoff som uppskattar att losstagningen tagit högst tjugo minuter.Lantbrukaren var vaken och talbar under räddningsinsatsen, men några närmare uppgifter kring skadeläge fanns inte sent på lördagskvällen.– Det är inte fel med mobiltelefoner ibland, men det hade ju kunnat bli riktigt jobbigt för honom om han hade haft kvar den i hytten, säger Kent Hoff till Kvällsposten.