Mjölkpulverpriset på ny toppnivå

Det innebär att priset för skummjölkpulver numera ligger på 2 700 euro per ton, vilket är den högsta nivån sedan boomen 2007, skriver danska Landsbrugsavisen, som baserar siffrorna på uppgifter i Dairy Industry Newsletter.



Även på smörsidan går det som smort. Där har ökningar på 200-400 euro per ton lett till prisnivåer omkring 4 000 euro per ton. ATL.nu