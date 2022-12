Mjölkprisras sätter press på Arlas representantskap

Förslaget presenterades i huvuddrag vid ägarmötet i maj och då såg situationen på mjölkmarknaden annorlunda ut.

Kraftigt prisfall

Rucka på reglerna

Oförändrad

Priserna föll

Då fick ledningen och styrelsen också uppmuntrande kommenterar från representantskapet att den nya konsolideringspolitiken var väl avvägd.Men sedan dess har Arlas mjölkpriser fallit med mellan 12 och 15 procent och nya sänkningar.Arlas aktuella pris för konventionell mjölk har fallit mest, med 15 procent, medan priset för ekologisk mjölk, mätt som aktuellt pris, fallit med 12 procent.I oktober betalas det ut 301,7 öre per kilo konventionell mjölk och 373,3 öre för ekologisk (aktuellt pris).Nu har vissa röster höjts för att rucka på konsolideringsreglerna när mjölkbönderna upplever sådana svåra tider som de gör.- Man skulle ju kunna gå ifrån det här statistiska i ett läge som detta och tumma på reglerna, säger Arla-leverantören och Sveriges Mjölkbönders ordförande Stefan Gård.- Visst, de har trovärdigheten gentemot bankerna att tänka på, men de kan inte förvänta sig att bara vi ska kunna leva på rost och röta, tillägger han.Konsolideringspolicyn som presenterades i maj var i flera stycken oförändrad; konsolideringen skulle vara 4,5 procent av Arla-intjäningen och en tredjedel individuell och tvåtredjedelar kollektiv.Nytt i förslaget är att taket för individuell konsolidering sätts vid 58 danska öre per kilo och att pengar som kommer in från avyttringar större än 25 miljoner danska kronor återkonsolideras till fullo.Ett annat nytt förslag är att insatser och ägarbevis som betalats ut till ägare som lämnar Arla ska återkonsolideras.Priserna på Fonterras senaste auktion gav inte heller något stöd för att priserna bottnat. Vid auktionen den 1 oktober föll mjölkpulverpriserna, WMP, med 10 procent och smörpriserna med 6,6 procent.