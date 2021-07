Framgångar bakom höjning

Om den positiva trenden håller i sig räknar han med en ökning på ungefär två procent jämfört med 2019. Det skulle innebära en total invägning på 1 824 miljoner kilo för 2020, strax under invägningen för 2018, då Gefleortens mejeriförening gick upp i Arla.

Mjölkpriset höjs samtidigt med närmare 5 öre per kilo, både för ekomjölk och konventionell mjölk. Enligt Arla beror höjningen på framgångar i den egna i affärsverksamheten snarare än på en positiv marknadsutveckling. I Sverige motverkas det höjda medlemspriset något av en starkare svensk krona gentemot euron. Summa summarum landar oktoberpriset för konventionell mjölk på 348,2 öre per kilo, medan a contopriset för ekomjölk blir 420,9 öre per kilo.